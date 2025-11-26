Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 22:12
    Уралоглу: Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года

    Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил CNN Türk министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

    "Турция является важным звеном Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута - ред.). В настоящее время мы не можем перевозить желаемое количество грузов. Однако мы ежедневно наращиваем этот потенциал благодаря маршрутам через Баку, Тбилиси и Каспийское море. И Зангезурский коридор внесет значительный вклад в увеличение пропускной способности", - сказал министр.

    Уралоглу отметил, что Зангезурский коридор станет кратчайшим путем, соединяющим тюркские государства и Дальний Восток:

    "Азербайджан прокладывает железную дорогу из Нахчывана до границы с Арменией. Участок от Горадиза до Баку уже близок к завершению. По данному пути будет следовать как железнодорожный, так и автомобильный транспорт".

    Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq

