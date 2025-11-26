İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq

    Region
    • 26 noyabr, 2025
    • 22:04
    Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq

    Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq.

    "Report" "Hürriyet"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu "CNN Türk"də çıxışı zamanı deyib.

    "Türkiyə Orta Dəhlizin (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu-red.) ən vacib hissəsidir. Hazırda istədiyimiz qədər yük daşıya bilmirik. Biz bunu hər gün gücləndiririk. Bakı, Tbilisi və Xəzər dənizi marşrutları ilə nail olmuşuq, lakin Zəngəzur dəhlizi tutumun artırılmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək", - nazir bildirib.

    Uraloğlu qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi türk dövlətlərinə və Uzaq Şərqə çıxış üçün ən qısa yol olacaq:

    "Azərbaycan tərəfi Naxçıvan tərəfindəki dəmir yolunu təmir edir və onu Ermənistan sərhədinə qədər çatdıracaq. Horadizdən Bakıya qədər olan hissə isə artıq tamamlanmaq üzrədir. Beləliklə, həm avtomobil, həm dəmir yolu ilə yüklərin daşınmasına xidmət edəcək".

    Zəngəzur dəhlizi Abdulkadir Uraloğlu
    Уралоглу: Строительство Зангезурского коридора завершится до 2030 года

    Son xəbərlər

    23:21

    Goranboyda daha bir yaşayış binası qəza təhlükəsi ilə əlaqədar söküləcək

    İnfrastruktur
    23:04

    Fransa Senatı 2026-cı il üçün sosial büdcə haqqında qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    22:59
    Video

    Goranboyda qəzalı yaşayış binasının 5-ci bloku tamam çöküb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:43

    Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkəni idarə etmək üçün ali komandanlıq yaradıblar – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:41

    "Real" sabiq futbolçusunu transfer etməyə yaxındır

    Futbol
    22:21
    Foto

    Honq Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 36 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    22:04

    Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq

    Region
    21:50

    Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblar

    Region
    21:48

    "Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti