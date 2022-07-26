Украинский эксперт: Углубляющийся в мире продовольственный кризис – результат блокады Россией Черного моря

"Углубляющийся сейчас в мире продовольственный кризис – результат того, что Россия фактически блокировала судоходство в Черном море".

"Углубляющийся сейчас в мире продовольственный кризис – результат того, что Россия фактически блокировала судоходство в Черном море".

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сказал украинский эксперт Александр Коваленко.

Комментируя ракетные удары по одесскому порту, эксперт отметил, что этим Россия нарушила подписанное ею же соглашение: "Это еще раз подтверждает, что российская сторона ни в грош не ставит какие-либо соглашения, хотя сама же под ними ставила подпись. Тем временем, ситуация остается напряженной, что говорит о том, что Россия даже не пытается разрешить текущую ситуацию".

Тем не менее, A.Коваленко заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно: "Даже эта атака не позволит остановить процесс, от которого зависит не только благосостояние каких-то стран, но и жизнь людей. Столкнутся ли с голодом страны Центральной Африки, ждать ли массовой и нелегальной миграции в страны ЕС, экономического спада, воспрянут ли радикализм и терроризм, все это отчасти связано и с поставками украинского зерна. Не исключено, что террористическая организация ИГ сможет воспользоваться сложившимся в африканских странах социальным недоверием в своих целях и расширить свою деятельность. Мы понимаем, насколько глобальна эта проблема. Поэтому считаю, что никто не захочет отменить соглашение, пункты которых направлены на решение вопросов в позитивном русле".

Эксперт отметил, что российская сторона постарается всячески воспрепятствовать выполнению этих пунктов, то есть продолжит наносить удары по украинским портам, через которые вывозится зерно: "Потому что это отвечает ее интересам. Россия хочет создать продовольственный кризис и шантажировать этим международное сообщество. Считаю, что, несмотря на постоянное давление со стороны России, это соглашение будет выполняться".

Напомним, что 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и Россия при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша договорились о содействии безопасному судоходству для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

23 июля утром ВС России атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.