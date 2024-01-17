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Украинский чиновник: Переданная Азербайджаном машина ускорит работы по разминированию

Украинский чиновник: Переданная Азербайджаном машина ускорит работы по разминированию Процесс массового разминирования в Украине из-за суровых погодных условий временно приостановлен и будет возобновлен ближе к весне. Ключевую роль в этом сыграет подаренная Азербайджаном специальная машина разминирования.
В регионе
17 января 2024 г. 17:56
Украинский чиновник: Переданная Азербайджаном машина ускорит работы по разминированию

Процесс массового разминирования в Украине из-за суровых погодных условий временно приостановлен и будет возобновлен ближе к весне. Ключевую роль в этом сыграет подаренная Азербайджаном специальная машина разминирования.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал инструктор Госслужбы Украины.

По его словам, она предназначена для расчистки территорий от мин различного типа. На данный момент машина находится в Полтавской области, однако будет применяться в различных областях страны.

И.о. начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Дмитро Бескостый сообщил, что азербайджанские специалисты обучили украинцев эксплуатации машины, и в скором времени сотрудники госслужбы начнут разминирование на соответствующих территориях.

"В ноябре-декабре прошлого года мы получили от Азербайджана механизированную машину разминирования. Это важная помощь нашим саперам, прежде всего, для повышения безопасности их работы. Кроме того, она поможет ускорить работы по разминированию”, - сказал он.

Украинский чиновник также выразил благодарность и надежду на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном.

По словам Бескостого, около 174 тыс. кв. км, то есть почти 30% территории Украины загрязнено минами, процесс разминирования будет зависеть от количества таких машин и числа людей, умеющих пользоваться ими.

Он также отметил, что большая часть территории будет разминирована вручную.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж о переданной Азербайджаном технике.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian official: 'Demining machines sent from Azerbaijan will speed up our work' - PHOTO REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna rəsmisi: “Azərbaycandan aldığımız minatəmizləmə maşınları işlərimizi sürətləndirəcək” - FOTOREPORTAJ

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