Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих

В Запорожской области Украины сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих.

В Запорожской области Украины сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украина вернула 64 погибших защитников "Азовстали".

По информации ведомства, соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Ольги Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Сейчас процесс возвращения тел погибших украинских военнослужащих продолжается и происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что во время первого обмена удалось вернуть 160 человек, погибших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Из них 52 погибших - бойцы полка "Азов".