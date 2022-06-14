О нас

Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих

Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих В Запорожской области Украины сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих.
В регионе
14 июня 2022 г. 14:11
Украина и Россия произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих

В Запорожской области Украины сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украина вернула 64 погибших защитников "Азовстали".

По информации ведомства, соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Ольги Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Сейчас процесс возвращения тел погибших украинских военнослужащих продолжается и происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что во время первого обмена удалось вернуть 160 человек, погибших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Из них 52 погибших - бойцы полка "Азов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi