У здания Rustavi 2 проходит акция протеста

У здания “Rustavi 2” в Тбилиси начался митинг.

Как передаёт грузинское бюро Report, люди собрались у здания грузинского оппозиционного телеканала “Rustavi 2”, чтобы выразить протест по поводу поведения телеведущего Георгия Габунии, допустившего нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Поэтому они объявляют “Рустави 2” бойкот и требуют от Георгия Габуния извинений.

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале “Рустави-2” Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.