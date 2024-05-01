Кыргызстан и Таджикистан могут рассмотреть вариант с обменом территориями

Кыргызстану и Таджикистану для решения вопроса границы можно рассмотреть вариант с обменом территориями.

Кыргызстану и Таджикистану для решения вопроса границы можно рассмотреть вариант с обменом территориями.

Как передает Report, об этом заявил в интервью госагентству "Кабар" секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов.

"Завершаются демаркационные работы с Таджикистаном. Конечно, процесс идет не так быстро. Мы пережили два конфликта, к сожалению, с потерями, как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Люди обеспокоены, есть страх в приграничье. Это и с нашей стороны, и с их стороны", - сказал он.

По его словам, загвоздка в том, что граница в Баткенской области проходит по сложным участкам, через населенные пункты.

Иманкулов добавил, что все процессы, касающиеся определения границ, должны идти мирным путем.

"Мы этот процесс завершим, не ущемляя интересы наших граждан и государства, но в то же время считаясь с интересами соседней страны. Мы добиваемся того, чтобы и они считались с нашими интересами. Я надеюсь, в этом году мы все завершим", - сказал Иманкулов.

Кыргызстан и Таджикистан завершили описание 90% линии границы. В 2023 году рабочие топографические группы провели 15 встреч, в результате которых завершено описание 169,48 км. Всего линия границы между двумя странами составляет около 987,6 км.