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Кыргызстан и Таджикистан могут рассмотреть вариант с обменом территориями

Кыргызстан и Таджикистан могут рассмотреть вариант с обменом территориями Кыргызстану и Таджикистану для решения вопроса границы можно рассмотреть вариант с обменом территориями.
В регионе
1 мая 2024 г. 17:07
Кыргызстан и Таджикистан могут рассмотреть вариант с обменом территориями

Кыргызстану и Таджикистану для решения вопроса границы можно рассмотреть вариант с обменом территориями.

Как передает Report, об этом заявил в интервью госагентству "Кабар" секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов.

"Завершаются демаркационные работы с Таджикистаном. Конечно, процесс идет не так быстро. Мы пережили два конфликта, к сожалению, с потерями, как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Люди обеспокоены, есть страх в приграничье. Это и с нашей стороны, и с их стороны", - сказал он.

По его словам, загвоздка в том, что граница в Баткенской области проходит по сложным участкам, через населенные пункты.

Иманкулов добавил, что все процессы, касающиеся определения границ, должны идти мирным путем.

"Мы этот процесс завершим, не ущемляя интересы наших граждан и государства, но в то же время считаясь с интересами соседней страны. Мы добиваемся того, чтобы и они считались с нашими интересами. Я надеюсь, в этом году мы все завершим", - сказал Иманкулов.

Кыргызстан и Таджикистан завершили описание 90% линии границы. В 2023 году рабочие топографические группы провели 15 встреч, в результате которых завершено описание 169,48 км. Всего линия границы между двумя странами составляет около 987,6 км.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan və Tacikistan ərazilərin mübadiləsi variantını nəzərdən keçirə bilər
Версия на английском языке Kyrgyzstan and Tajikistan may consider exchanging territories

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