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Армянские военные врачи примут участие в международных учениях под эгидой НАТО

Армянские военные врачи примут участие в международных учениях под эгидой НАТО Армянские военные врачи будут участвовать в международных учениях под эгидой НАТО в Венгрии.
В регионе
1 мая 2024 г. 16:40
Армянские военные врачи примут участие в международных учениях под эгидой НАТО

Армянские военные врачи будут участвовать в международных учениях под эгидой НАТО в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает оборонное ведомство Армении.

Отмечается, что с 30 апреля медицинский батальон управления военно-медицинского управления Минобороны Армении (военно-полевой госпиталь) расположился на полигоне Варпалута в Венгрии. Он примет участие в организованных Центром передового опыта в области военной медицины НАТО учениях Vigorous Warrior 2024 ("Энергичный воин").

В крупнейших военно-медицинских учениях примут участие подразделения 32 стран и 7 гражданских организаций. Они продлятся до 10 мая.

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Версия на азербайджанском языке Erməni hərbi həkimlər NATO-nun təlimlərində iştirak edəcəklər
Версия на английском языке Armenian military doctors to attend international exercises under NATO's auspices

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