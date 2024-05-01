Армянские военные врачи примут участие в международных учениях под эгидой НАТО

Армянские военные врачи будут участвовать в международных учениях под эгидой НАТО в Венгрии.

Армянские военные врачи будут участвовать в международных учениях под эгидой НАТО в Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает оборонное ведомство Армении.

Отмечается, что с 30 апреля медицинский батальон управления военно-медицинского управления Минобороны Армении (военно-полевой госпиталь) расположился на полигоне Варпалута в Венгрии. Он примет участие в организованных Центром передового опыта в области военной медицины НАТО учениях Vigorous Warrior 2024 ("Энергичный воин").

В крупнейших военно-медицинских учениях примут участие подразделения 32 стран и 7 гражданских организаций. Они продлятся до 10 мая.