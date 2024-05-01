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Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, который ранее был подан в Международный суд ООН со стороны ЮАР.
В регионе
1 мая 2024 г. 16:57
Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

Турция изучает варианты участия в иске против Израиля, который ранее был подан в Международный суд ООН со стороны ЮАР.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с индонезийским коллегой Ретно Марсуди.

"Мы с первого дня, когда ЮАР приняла решение подать иск, поддержали этот шаг и следим за развитием событий. Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску", - сказал он.

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