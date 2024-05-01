Правящая партия Грузии намерена принять закон об иноагентах, несмотря на протесты

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" планирует принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во всех трех чтениях, несмотря на дискомфорт от акций протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" планирует принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во всех трех чтениях, несмотря на дискомфорт от акций протеста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма", - сказал Кобахидзе.

Кобахидзе также заявил, что принятие данного закона "ускорит интеграцию Грузии в ЕС".

"Потому что если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию", - сказал Кобахидзе.