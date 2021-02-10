О нас
Report Georgia
Аудио новости

У посольства России в Ереване состоялась акция

У посольства России в Ереване состоялась акция Родные без вести пропавших армянских солдат провели сегодня акцию у посольства России в Ереване
В регионе
10 февраля 2021 г. 17:46
У посольства России в Ереване состоялась акция

Родные без вести пропавших армянских солдат провели сегодня акцию у посольства России в Ереване с целью передать письмо послу Сергею Копыркину, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

У здания собрались родственники 40 военнослужащих подразделения химзащиты, дислоцированного в Эчмиадзине. Во время войны в Карабахе их перебросили в Зангеланский район, с тех пор от них нет вестей.

"Мы обратились ко всем компетентным структурам, но никто не может нам помочь. Никто не занимается вопросом возвращения наших ребят. Теперь мы хотим, чтобы посол хотя бы выслушал нас", — сказал отец одного из солдат Тигран Адоян.

А по словам его супруги – Анаит Адоян, завтра к зданию правительства приду и дети пропавших солдат.

"И пусть чиновники посмотрят им в глаза и ответят, где их отцы", — сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Yerevandakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirilib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
8 февраля 2021 г. 10:32
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi