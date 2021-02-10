У посольства России в Ереване состоялась акция

Родные без вести пропавших армянских солдат провели сегодня акцию у посольства России в Ереване

Родные без вести пропавших армянских солдат провели сегодня акцию у посольства России в Ереване с целью передать письмо послу Сергею Копыркину, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.



У здания собрались родственники 40 военнослужащих подразделения химзащиты, дислоцированного в Эчмиадзине. Во время войны в Карабахе их перебросили в Зангеланский район, с тех пор от них нет вестей.



"Мы обратились ко всем компетентным структурам, но никто не может нам помочь. Никто не занимается вопросом возвращения наших ребят. Теперь мы хотим, чтобы посол хотя бы выслушал нас", — сказал отец одного из солдат Тигран Адоян.

А по словам его супруги – Анаит Адоян, завтра к зданию правительства приду и дети пропавших солдат.

"И пусть чиновники посмотрят им в глаза и ответят, где их отцы", — сказала она.