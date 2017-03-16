У берегов Ливии потерпело крушение турецкое судно

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Турецкое грузовое судно потерпело крушение у берегов Ливии, семь человек пропали без вести.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя морского флота Ливии.

"Всего членов экипажа 13, все они граждане Турции. Шестеро из них были спасены, еще семь считаются пропавшими без вести", - приводит агентство слова генерала Аюб Кассем (Ayoub Qassem).

По его словам, экипаж судна сообщил, что нуждается в помощи, находясь примерно в 2,5 морских милях от порта города Мистрата.