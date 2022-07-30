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Туркменистан впервые экспортировал бензин А-98 стандартов Евро-5 и Евро-6

Туркменистан впервые экспортировал бензин А-98 стандартов Евро-5 и Евро-6 Ашхабад впервые экспортировал бензин марки А-98 экологических классов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки.
В регионе
30 июля 2022 г. 15:52
Туркменистан впервые экспортировал бензин А-98 стандартов Евро-5 и Евро-6

Ашхабад впервые экспортировал бензин марки А-98 экологических классов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

На заседании правительства республики объявили, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов перерабатывают сырую нефть, выпускают продукцию и планируют отправить на мировые рынки первые объемы бензина А-98, который полностью соответствует требованиям качества стандартов Евро-5 и Евро-6.

Топливо у Туркмении уже купили компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Афганистана. Те приобрели бензин с октановым числом 98 на прошедших торгах на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркмении.

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