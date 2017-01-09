Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции для освоения месторождений шельфа Каспия

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Туркменистан намерен привлечь иностранные инвестиции для разработки перспективного месторождения "Демиргазык Готурдепе" на шельфе Каспийского моря. Как сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом на заседании Кабинета министров Туркменистана сообщил вице-премьер по нефтегазовому комплексу Ягшигелди Какаев.

По словам Какаева, полученные в ходе изысканий данные свидетельствуют о наличии здесь богатых запасов углеводородов. В этой связи госконцерн "Туркменнефть" разработал проект разработки этого месторождения.

Для освоения данной территории на первом этапе потребуется около 600 млн. долларов США капиталовложений. К реализации проекта планируется привлечь иностранных инвесторов на условиях возмещения затраченных средств частью добытой нефти.