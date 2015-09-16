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    Туркменистан и Румыния обсудили пути сближения каспийского и черноморского регионов

    Было отмечено, что проект обеспечит новые экономичные маршруты для международных грузоперевозок

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Туркменистан и Румыния обсудили пути сближения каспийского и черноморского регионов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную прессу Туркменистана, этот вопрос был обсужден на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.

    Стороны отметили важность проекта создания транзитно-транспортного коридора, призванного объединить потенциал Каспийского и Черноморского регионов.

    Было отмечено, что проект обеспечит новые экономичные маршруты для международных грузоперевозок.

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