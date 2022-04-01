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Туркменистан и Международный фонд сельхозразвития намерены расширить сотрудничество

Туркменистан и Международный фонд сельхозразвития намерены расширить сотрудничество Онлайн-встреча по налаживанию взаимодействия прошла между представителями министерств Туркменистана и Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) при поддержке посольства страны в Италии.
В регионе
1 апреля 2022 г. 16:47
Туркменистан и Международный фонд сельхозразвития намерены расширить сотрудничество

Онлайн-встреча по налаживанию взаимодействия прошла между представителями министерств Туркменистана и Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) при поддержке посольства страны в Италии.

Как передает Report, во встрече приняли участие заместители министров сельского хозяйства и охраны окружающей среды, финансов и экономики, а также представители МИД Туркменистана.

Вице-президент по внешним связям и управлению МФСР Сату Сантала выступила с приветственным словом. Далее представители Фонда дали брифинг о процедуре вступления в члены организации, деятельности и проектах, осуществляемых организацией в регионе.

Стороны выразили готовность проводить работу по укреплению сотрудничества для координации усилий, направленных на достижение устойчивого развития в сельском хозяйстве, в частности путем внедрения новейших технологий по опреснению и систем орошения, содействия производителям сельскохозяйственной продукции, а также реализации в будущем совместных проектов для поддержки программ по адаптации к изменению климата.

Международный фонд сельхозразвития является специализированным финансовым учреждением ООН в сфере экономики сельских районов и продовольственных систем.

Напомним, что в феврале этого года чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Италии Тойли Комеков провел встречу с президентом фонда Жильбером Фоссун Унгбо. Была выражена готовность проводить работу по взаимодействию Туркменистана с МФСР и укреплять сотрудничество для реализации в будущем совместных проектов.

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