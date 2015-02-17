Турецкие эксперты проверят военную активность России в Ростовской области

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Ростовской области с 17 по 19 февраля турецкие эксперты проведут проверку, ведут ли Вооруженные силы России "военную деятельность" в этом регионе. Как сообщает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника Управления Минобороны по контролю за выполнением договоров Сергея Рыжкова.

"Министерство обороны Российской Федерации организует представителям вооруженных сил Турции инспекцию указанного района на Юге России. Инспектируемый район, определенный турецкой стороной, расположен в Ростовской области, частично — в Краснодарском крае и занимает площадь около 14 тыс. кв км", — заявил Рыжков.

Он также уточнил, что в 2015 году это уже вторая инспекция, которая проводится в целях обнаружения военной деятельности.

Ранее группа инспекторов из управления верификации генштаба вооруженных сил Украины начала проводить инспекцию указанного района в Ростовской области России.