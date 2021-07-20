Турция показала свой беспилотный боевой самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

"Мы впервые делимся концептуальными снимками нашего проекта беспилотного боевого самолета".

Директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар прокомментировал предстоящее производство нового боевого самолёта.

Как передает Report, Сельчук отметил, что скорость нового самолета будет близка к скорости звука.

"Прототипы последующего проекта будут превышать скорость звука и уже иметь суперсоническую скорость", - отметил Байрактар.

13:14

"Мы впервые делимся концептуальными снимками нашего проекта беспилотного боевого самолета".

Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте турецкой авиастроительной компании Baykar.

Отметим, что в Турции в рамках Национальной программы технологического развития разрабатываются современные аэрокосмические самолеты, боеприпасы и оборудование, которые будут взяты на вооружение армии.