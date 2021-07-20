Турция показала свой беспилотный боевой самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар прокомментировал предстоящее производство нового боевого самолёта.
Как передает Report, Сельчук отметил, что скорость нового самолета будет близка к скорости звука.
"Прототипы последующего проекта будут превышать скорость звука и уже иметь суперсоническую скорость", - отметил Байрактар.
13:14
"Мы впервые делимся концептуальными снимками нашего проекта беспилотного боевого самолета".
Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте турецкой авиастроительной компании Baykar.
Отметим, что в Турции в рамках Национальной программы технологического развития разрабатываются современные аэрокосмические самолеты, боеприпасы и оборудование, которые будут взяты на вооружение армии.