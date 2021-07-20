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Турция показала свой беспилотный боевой самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турция показала свой беспилотный боевой самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО "Мы впервые делимся концептуальными снимками нашего проекта беспилотного боевого самолета".
В регионе
20 июля 2021 г. 14:00
Турция показала свой беспилотный боевой самолет - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар прокомментировал предстоящее производство нового боевого самолёта.

Как передает Report, Сельчук отметил, что скорость нового самолета будет близка к скорости звука.

"Прототипы последующего проекта будут превышать скорость звука и уже иметь суперсоническую скорость", - отметил Байрактар.

13:14

"Мы впервые делимся концептуальными снимками нашего проекта беспилотного боевого самолета".

Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте турецкой авиастроительной компании Baykar.

Отметим, что в Турции в рамках Национальной программы технологического развития разрабатываются современные аэрокосмические самолеты, боеприпасы и оборудование, которые будут взяты на вооружение армии.

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