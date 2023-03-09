О нас

Турция осудила разрешение ЕС провести акцию сторонникам РКК в Европарламенте

Турция осудила разрешение ЕС провести акцию сторонникам РКК в Европарламенте МИД Турции выступил с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников PKK, признанных Анкарой террористическими.
В регионе
9 марта 2023 г. 01:48
Турция осудила разрешение ЕС провести акцию сторонникам РКК в Европарламенте

МИД Турции выступил с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников PKK, признанных Анкарой террористическими.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, эта акция запланирована на 8-9 марта.

"Мы решительно осуждаем проведение направленной против нашего государства акции лидеров и сторонников террористической организации PKK/PYD/YPG в здании Европарламента. Такую деятельность, которая служит целям пропаганды, внесенной в списки Евросоюза террористической организации, недопустимо позволять", - говорится в документе.

По утверждению МИД, такая ситуация "еще раз свидетельствует о лицемерии и неискренности Европарламента в вопросах борьбы с терроризмом" и "противоречит международным обязательствам ЕС". "Мы ожидаем от институтов и государств Евросоюза поддержки нашей борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для международной безопасности", - заявило ведомство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN PKK tərəfdarlarının Avropa Parlamentində mitinq keçirməsinə icazə verilməsini pisləyib

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi