Турция осудила разрешение ЕС провести акцию сторонникам РКК в Европарламенте

МИД Турции выступил с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников PKK, признанных Анкарой террористическими.

МИД Турции выступил с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников PKK, признанных Анкарой террористическими.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, эта акция запланирована на 8-9 марта.

"Мы решительно осуждаем проведение направленной против нашего государства акции лидеров и сторонников террористической организации PKK/PYD/YPG в здании Европарламента. Такую деятельность, которая служит целям пропаганды, внесенной в списки Евросоюза террористической организации, недопустимо позволять", - говорится в документе.

По утверждению МИД, такая ситуация "еще раз свидетельствует о лицемерии и неискренности Европарламента в вопросах борьбы с терроризмом" и "противоречит международным обязательствам ЕС". "Мы ожидаем от институтов и государств Евросоюза поддержки нашей борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для международной безопасности", - заявило ведомство.