​Турция не будет отменять безвизовый режим с Россией

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Анкара не намерена вводить визовый режим для граждан России, несмотря на обострение отношений между странами. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве Турции в России.

"Турция не будет вводить визовый режим против граждан России, так как считает российский народ дружественным", — отметили в дипмиссии.

В конце ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. После инцидента президент России подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции. Первого декабря было обнародовано постановление правительства РФ в развитие этого указа. В частности, согласно документу, с 1 января 2016 года Россия приостанавливает действие безвизового режима с Турцией и отменяет чартерные рейсы.

За первые десять месяцев этого года наибольшее число иностранных туристов, посетивших Турцию, прибыло из Германии (15,56%), затем следуют Россия (10,70%) и Великобритания (7,33%).