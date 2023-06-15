Турция намерена снизить зависимость от российского газа

Гендиректора управления энергетики МИД Турции Беррис Экинджи заявила, что зависимость Анкары от российского газа составляет 36-37%, страна хочет ее снизить.

Гендиректора управления энергетики МИД Турции Беррис Экинджи заявила, что зависимость Анкары от российского газа составляет 36-37%, страна хочет ее снизить.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом она сообщила на конференции по энергобезопасности в Вашингтоне.

По ее словам, у Турции будут новые источники газа из Каспия, Восточного Средиземноморья и Ирака.

Ранее стало известно, российская и турецкая стороны договорились об отсрочке до 2024 года по оплате газа на $600 млн. Министр энергетики Турции Фатих Донмез отметил, что рост цен на энергоносители оказал большое влияние на отсрочку платежа. По соглашению, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года.