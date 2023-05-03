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Глава Минэнерго Турции заявил о достижении договоренностей с РФ об отсрочке оплаты газа

Глава Минэнерго Турции заявил о достижении договоренностей с РФ об отсрочке оплаты газа Турция договорилась с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ.
Энергетика
3 мая 2023 г. 09:59
Глава Минэнерго Турции заявил о достижении договоренностей с РФ об отсрочке оплаты газа

Турция договорилась с "Газпромом" об отсрочке части платежей за поставляемый ей природный газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез, выступая на телеканале Haber Global.

"Мы в прошлом году провели переговоры с "Газпромом" и достигли договоренностей в связи с тем, что цены на газ резко и непредсказуемо подскочили. Это было сделано в координации с нашим Минфином. Такая практика была и в прошлом в наших торговых отношениях, и сейчас мы предложили пересмотреть выплаты", - сказал министр. Но он не подтвердил, что в контексте переговоров с РФ речь идет об отсрочке выплат на сумму 20 млрд долларов, о чем сообщают некоторые пользователи соцсетей.

Донмез добавил, что "отношения с Россией развиваются на самом высоком уровне, причем не только в сфере природного газа, но и в области атомной энергетики".

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Версия на английском языке Turkish energy minister says agreement reached with Russia on deferral of gas payments

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