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Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО Анкара готова отсрочить рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, пока страны не выполнят турецкие требования. Это может затянуться на год.
В регионе
15 июня 2022 г. 08:27
Турция может на год затормозить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара готова отсрочить рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, пока страны не выполнят турецкие требования. Это может затянуться на год.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил председатель парламентского комитета Турции по международным делам Акиф Чагатай Кылыч.

"Это вопрос жизненно важного национального интереса, и мы готовы предупредить их членство на год, если будет нужно. Турция-это вторая крупнейшая армия НАТО, которая предоставляла Украине дроны, помогающие Украине обороняться. Мы заслуживаем большего уважения", - считает Кылыч.

Парламентарий добавил, что Турция выполняет все обязательства, вытекающие из ее членства в Альянсе.

"Что они будут делать? Они предоставляли убежище террористическим организациям, которые убивают мой народ, попирают мои границы, представляют экзистенциальную угрозу моей стране. Мы лишь требуем, чтобы не было никаких различий: террористическая организация - это террористическая организация", - отметил Кылыч.

Он возразил, что задержка рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО связана с грядущими парламентскими выборами в Турции, и добавил, что переговоров с США по контрактам на поставку оружия не было.

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