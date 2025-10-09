Турция и Грузия подписали протокол о сотрудничестве в сфере военной медицины
- 09 октября, 2025
- 15:18
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани подписали в Анкаре "Протокол о сотрудничестве в области военной медицины и образования".
Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства национальной обороны Турции в соцсети X.
Ранее в Анкаре прошла встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Ankara’da Merkez Orduevinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2025
Görüşmede her iki Bakan tarafından Askerî… pic.twitter.com/lVcQ7qSJBv
