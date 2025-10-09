В Анкаре проходит встреча министров обороны Турции-Азербайджана-Грузии

В городе Анкара в Турции проходит встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, в связи с этим Министерство национальной обороны Турции сделало публикацию на своей странице в X.

Сообщается, что сначала министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

После этого Яшар Гюлер также встретится с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.