Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 12:55
Türkiyənin Ankara şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əvvəlcə Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənovla görüşüb.
Bunun ardınca Yaşar Gülər Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani ilə də görüşəcək.
Son xəbərlər
13:13
Dünya Bankı: Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizliyə investisiyaların iqtisadi faydasının ölçülməsi vacibdir - MÜSAHİBƏİKT
13:13
Türkiyənin ədliyyə nazirinin müavini: İtkin düşmüş şəxslər problemi bütün dövlətlərinin birlikdə həll etməli olduğu məsələdirXarici siyasət
13:13
Rusiya-Ukrayna münaqişəsində 200 minə yaxın şəxs itkin düşübXarici siyasət
13:07
İngiltərə klubunun futbolçusu daha beş həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
12:57
Nazir müavini: İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirlməsində iştirak etməyə hazırıqXarici siyasət
12:55
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilirRegion
12:55
Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdirXarici siyasət
12:54
Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblərFərdi
12:53