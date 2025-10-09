Türkiye-Azerbaijan-Georgia trilateral defense ministerial meeting held in Ankara
Region
- 09 October, 2025
- 20:41
The Türkiye-Azerbaijan-Georgia trilateral defense meeting was held in the Turkish capital of Ankara on Thursday, Report informs via AZERTAC.
A protocol was signed on the outcomes of the discussions chaired by Turkish National Defense Minister Yaşar Güler, Azerbaijani Minister of Defense Zakir Hasanov, and Georgian Minister of Defense Irakli Chikovani.
Bilateral and trilateral talks were held as part of the event.
Latest News
21:47
Georgian Defense Minister: Main mission is to preserve regional stability through joint effortsRegion
21:22
Photo
Final Declaration adopted at int"l conference on missing persons in BakuOther
21:17
Photo
Documents on Armenia's recruitment of foreign mercenaries in military operations against Azerbaijan presented in courtIncident
21:10
US imposes sanctions on 50 individuals, entities linked to Iranian oilOther countries
20:58
Zakir Hasanov: Initialing of peace agreement is crucial for ending warForeign policy
20:50
Witkoff, Kushner arrive in Tel Aviv after helping broker ceasefire dealOther countries
20:47
KTZ: Grain shipments to Aktau Port temporarily restrictedRegion
20:41
Photo
Türkiye-Azerbaijan-Georgia trilateral defense ministerial meeting held in AnkaraRegion
20:31
Photo