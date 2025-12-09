ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает Lebanon 24.

В ходе атаки ЦАХАЛ нанес удар по учебно-тренировочному лагерю, который использовался подразделением "Радван" организации "Хезболлах" для обучения и подготовки своих боевиков. Израиль также ударил по складу военного оборудования.

Al-Mayadeen сообщает, что по району Джебель-Сафи на юге Ливана было нанесено не менее шести авиаударов.

Напомним, что 23 ноября Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, в результате которого был убит командующий военным крылом "Хезболлах" Хейсам Али Табатабаи.