ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане
- 09 декабря, 2025
- 02:35
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает Lebanon 24.
В ходе атаки ЦАХАЛ нанес удар по учебно-тренировочному лагерю, который использовался подразделением "Радван" организации "Хезболлах" для обучения и подготовки своих боевиков. Израиль также ударил по складу военного оборудования.
Al-Mayadeen сообщает, что по району Джебель-Сафи на юге Ливана было нанесено не менее шести авиаударов.
Напомним, что 23 ноября Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, в результате которого был убит командующий военным крылом "Хезболлах" Хейсам Али Табатабаи.
