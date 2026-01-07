Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 10:50
    В Абшеронском районе полиция задержала мужчину, который выманил деньги у гражданина под видом участия в "социальном эксперименте".

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в правоохранительные органы обратился местный житель, ставший жертвой нестандартной мошеннической схемы.

    Инцидент произошел в городе Хырдалане. По словам потерпевшего, к нему на улице подошел неизвестный мужчина и попросил всего 1 манат, сославшись на тяжелое материальное положение. После того как просьба была выполнена, злоумышленник обратил внимание на крупную сумму наличных денег у мужчины и неожиданно сменил тактику.

    Он заявил, что якобы проводится "социальный эксперимент" для телевизионной программы, и убедил собеседника передать ему еще деньги, пообещав вернуть всю сумму после окончания "съемок".

    Доверившись словам незнакомца, мужчина передал ему 1350 манатов, после чего тот скрылся.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, по подозрению в мошенничестве был задержан 27-летний Эльвин Мехдиев.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Азербайджан Абшерон Хырдалан мошенничество полиция МВД задержание мошенники социальный эксперимент
    Abşeronda "sosial eksperiment" keçirmək adı ilə dələduzluq etməkdə ittiham olunan şəxs saxlanılıb

