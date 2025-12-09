İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İsrail ordusu "Hizbullah"ın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 03:06
    İsrail ordusu Hizbullahın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Livanın cənubunda "Hizbullah"ın hərbi obyektlərinə zərbələr endirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lebanon 24" məlumat yayıb.

    Hücum zamanı İMQ "Hizbullah" təşkilatının "Radvan" bölməsi tərəfindən döyüşçülərinin təlimi və hazırlanması üçün istifadə olunan təlim düşərgəsinə zərbə endirib. İsrail həmçinin hərbi avadanlıq anbarını da vurub.

    "Al-Mayadeen" xəbər verir ki, Livanın cənubundakı Cəbəl-Safi rayonuna azı altı hava zərbəsi endirilib.

    Xatırladaq ki, noyabrın 23-də İsrail Beyrutun ətraf qəsəbəsinə zərbə endirmiş, nəticədə "Hizbullah"ın hərbi qanadının komandanı Haytam Əli Tabatabayi öldürülmüşdü.

    İsrail "Hizbullah" zərbə
    Video
    ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Son xəbərlər

    03:42

    Zelenski Brüsseldə Ukraynanın təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    03:06
    Video

    İsrail ordusu "Hizbullah"ın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:15

    İsrail Boliviya ilə diplomatik münasibətlərin tezliklə bərpa olunacağını elan edib

    Digər ölkələr
    01:46

    Rusiyanın Ternopola endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 38-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:20
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Aşıq Ələsgərlə Molla İbrahim arasında yaradıcılıq bəhsləri olub"

    Ədəbiyyat
    01:08

    Tramp ABŞ fermerlərinə 12 milyard dollarlıq maliyyə yardımı ayrıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    00:49

    Zelenski ilk dəfə Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinə namizədlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:23

    Serbiya Avropa İttifaqının səhiyyə sisteminə qoşulub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti