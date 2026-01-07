Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетом
Финансы
- 07 января, 2026
- 11:22
Поступления в госбюджет Азербайджана в 2025 году от эффективного управления единым казначейским счетов составили 121 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, дополнительные поступления были обеспечены благодаря размещению временно свободных средств госбюджета.
С апреля прошлого года средства в национальной валюте начали размещаться на депозитах банков через аукционы, а валютные активы - инвестироваться в ликвидные фонды за рубежом при посредничестве Центробанка.
В результате проведения депозитных аукционов за девять месяцев бюджет получил 98,6 млн манатов процентного дохода, еще 22,4 млн манатов обеспечили операции с валютными средствами.
