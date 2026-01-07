Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетом

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 11:22
    Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетом

    Поступления в госбюджет Азербайджана в 2025 году от эффективного управления единым казначейским счетов составили 121 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, дополнительные поступления были обеспечены благодаря размещению временно свободных средств госбюджета.

    С апреля прошлого года средства в национальной валюте начали размещаться на депозитах банков через аукционы, а валютные активы - инвестироваться в ликвидные фонды за рубежом при посредничестве Центробанка.

    В результате проведения депозитных аукционов за девять месяцев бюджет получил 98,6 млн манатов процентного дохода, еще 22,4 млн манатов обеспечили операции с валютными средствами.

    ЦБА Центробанк Азербайджана единый казначейский счет доходы Минфин Азербайджана депозитный аукцион
    Azərbaycanda vahid xəzinə hesabının idarə edilməsindən ötən il 121 milyon manat gəlir əldə olunub

    Последние новости

    11:49

    Минцифры Азербайджана проведет проектные работы в Комплексе бакинской телебашни

    Инфраструктура
    11:39

    В индонезийском Северном Сулавеси погибли 16 человек из-за наводнений, объявлено ЧП

    Другие страны
    11:30

    В Тебриз, Ардебиль и Зенджан введены дополнительные силы безопасности

    В регионе
    11:28

    В Азербайджане 600 человек подали заявки на обучение в Китае и Венгрии

    Наука и образование
    11:22

    Азербайджан в 2025 году получил доход в 121 млн манатов от управления единым казначейским счетом

    Финансы
    10:56

    В Гусаре глава семьи погиб от угарного газа, жена и внук госпитализированы

    Происшествия
    10:50

    МЧС обратилось к владельцам маломерных судов из-за туманной погоды

    Внутренняя политика
    10:50

    В Хырдалане мужчина лишился 1350 манатов из-за "социального эксперимента"

    Происшествия
    10:40

    На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16

    Другие страны
    Лента новостей