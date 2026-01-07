Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16

    Вооруженные силы Тайваня проводят операцию по поиску пилота истребителя F-16V ВВС острова, который пропал с радаров у побережья уезда Хуалань. Самолет отделился от группы истребителей, совершавших тренировочный полет в темное время суток.

    Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

    По информации ВВС, пилот пропавшего самолета капитан Синь успел сообщить о намерении катапультироваться перед тем, как машина исчезла с экранов локаторов, но они не смогли подтвердить, успел ли он покинуть самолет.

    В поисковой операции задействованы силы и средства ВВС, ВМС и Береговой охраны острова. Гражданские суда в этом районе также осведомлены о происшествии.

