На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16
Другие страны
- 07 января, 2026
- 10:40
Вооруженные силы Тайваня проводят операцию по поиску пилота истребителя F-16V ВВС острова, который пропал с радаров у побережья уезда Хуалань. Самолет отделился от группы истребителей, совершавших тренировочный полет в темное время суток.
Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.
По информации ВВС, пилот пропавшего самолета капитан Синь успел сообщить о намерении катапультироваться перед тем, как машина исчезла с экранов локаторов, но они не смогли подтвердить, успел ли он покинуть самолет.
В поисковой операции задействованы силы и средства ВВС, ВМС и Береговой охраны острова. Гражданские суда в этом районе также осведомлены о происшествии.
