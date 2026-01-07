İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılır

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 10:55
    Tayvanda radardan itən F-16nın pilotunun axtarışları aparılır

    Tayvan Silahlı Qüvvələri Hualan bölgəsində radardan itən " F-16V" qırıcı təyyarəsinin pilotunun axtarışı üçün əməliyyat həyata keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Focus Taiwan" informasiya portalı məlumat yayıb.

    Adanın Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə, itən təyyarənin pilotu kapitan Sin təyyarənin radar ekranlarından itməsindən əvvəl katapult etmək niyyətində olduğunu bildirməyə macal tapıb, lakin onun təyyarəni tərk edib-etmədiyi məlum deyil.

    Axtarış əməliyyatına adanın Hərbi Hava Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri və Sahil Mühafizəsinin qüvvə və vasitələri cəlb edilib. Bölgədəki mülki gəmilər də hadisə barədə məlumatlandırılıb.

    Tayvan F-16 pilot
    На Тайване ведутся поиски пилота пропавшего с радаров F-16

    Son xəbərlər

    10:59

    Valideynlər övladlarının laborator analiz nəticələrinə artıq "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    10:58

    Təbriz, Ərdəbil və Zəncana əlavə təhlükəsizlik qüvvələri yeridilib

    Region
    10:55

    Yük avtomobillərinin ehtiyat hissələrini oğurlayan usta saxlanılıb

    Hadisə
    10:55

    Tayvanda radardan itən "F-16"nın pilotunun axtarışları aparılır

    Digər ölkələr
    10:45

    Azərbaycandan Çin və Macarıstanda təhsil almaq üçün 600-dən çox müraciət olub

    Elm və təhsil
    10:42

    Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi Azərbaycanın yeni mərhələdə strateji yol xəritəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:41

    "Azəryol"un belaruslu baş məşqçisinin müqavilə müddəti açıqlanıb

    Fərdi
    10:40

    AEM: Ötən il 56 aptekdə reseptsiz dərman satışı aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:37

    Qusarda kişi, arvadı və nəvəsi dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti