Армия Израиля нанесла удар по начальнику штаба "Хезболлах" в Бейруте

Армия обороны Израиля сообщила о нанесении авиаудара по ливанской столице Бейруту, целью которого был глава администрации "Хезболлах" Хайтам Али Табатабаи.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердили данную информацию: "Недавно Армия обороны Израиля нанесла удар по начальнику штаба "Хезболлах" в центре Бейрута, который руководил наращиванием военной мощи и вооружения организации".

В свою очередь Национальное информагентство Ливана (NNA) сообщает, что ЦАХАЛ нанес два ракетных удара по южным пригородам Бейрута, в результате которых был поврежден многоквартирный дом в Харет-Хрейке в Дахии. Отмечается, что из-за ударов пострадали и были госпитализированы несколько человек, значительно повреждены автомобили и инфраструктура. Других деталей пока не приводится.