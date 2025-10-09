Türkiyə və Gürcüstan hərbi tibb və təhsil sahəsində əməkdaşlıq Protokolu imzalayıb
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 14:57
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər və Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani Ankarada "Hərbi Tibb və Təhsil Sahəsində Əməkdaşlıq Protokolu" imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə müdafiə nazirliyi "X"-da məlumat yayıb.
Görüş Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli müdafiə nazirləri toplantısı çərçivəsində baş tutub.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Ankara’da Merkez Orduevinde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2025
Görüşmede her iki Bakan tarafından Askerî… pic.twitter.com/lVcQ7qSJBv
Son xəbərlər
16:01
Putin: Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzasının səbəblərinin araşdırılmasına hər cür yardım göstərirXarici siyasət
15:59
Foto
Kamran Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında bir sıra ölkələrdən olan həmkarları ilə görüşübDaxili siyasət
15:55
Saray qəsəbəsində 4 avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:55
İsveçrə səfiri: "Azərbaycan güləş ölkəsidir"Fərdi
15:53
Qəzzə üzrə razılaşmanın ikinci mərhələsi girovların azad edilməsindən sonra başlayacaqDigər ölkələr
15:53
Sıfır emissiyalı nəqliyyat vasitələri ECMT Kvota sisteminə daxil ediləcəkİnfrastruktur
15:53
DTX-nin İdarə rəisi: Son itkin düşən şəxsin kimliyini müəyyən edənə qədər fəaliyyətimiz davam edəcəkDaxili siyasət
15:50
Assosiasiya: 10 sektor kibertəhlükəsizlik baxımından kritik hesab olunurMaliyyə
15:41