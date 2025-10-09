İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Türkiyə və Gürcüstan hərbi tibb və təhsil sahəsində əməkdaşlıq Protokolu imzalayıb

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:57
    Türkiyə və Gürcüstan hərbi tibb və təhsil sahəsində əməkdaşlıq Protokolu imzalayıb

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər və Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani Ankarada "Hərbi Tibb və Təhsil Sahəsində Əməkdaşlıq Protokolu" imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə müdafiə nazirliyi "X"-da məlumat yayıb.

    Görüş Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli müdafiə nazirləri toplantısı çərçivəsində baş tutub.

    Türkiyə Gürcüstan Azərbaycan
