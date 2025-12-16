WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 3 % azalıb

    Biznes
    • 16 dekabr, 2025
    • 17:29
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti daşınmaz əmlak üzərində 328 061 mülkiyyət hüququnu qeydiyyata alaraq çıxarışla təmin edib.

    "Report" Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,1 % azdır.

    Bildirilib ki, qeydiyyata alınan mülkiyyət hüququnun 63 891-1 (19,5 %) ilkin, 264 170-i (80,5 %) isə təkrar qeydiyyatın payına düşüb. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 8,6 % çox və 5,6 % azdır.

    Hesabat ərzində fərdi yaşayış və bağ evi üzərində – 64 366, mənzil – 85 424, torpaq sahəsi – 166.494, qeyri-yaşayış binası – 2 832, qeyri-yaşayış sahəsi – 8 172, əmlak kompleksi – 667, çoxmərtəbəli yaşayış binası – 103 və çoxillik əkmələr üzərində – 3 mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb.

    Bu dövrdə qeydiyyata alınan mülkiyyət hüquqlarının 91 917-si Bakı şəhərinin, qalan hissəsi isə bölgələrin payına düşür.

    Son 1 ildə tərtb olunmuş texniki pasportların sayı 7,8 % azalaraq 235 713, qeydiyyata alınmış ipoteka müqavilələrinin sayı isə 15,8 % azalaraq 56 948 olub.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti sənəd mənzil hesabat

