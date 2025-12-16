WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Vuçiç Serbiyada investisiya layihəsinin pozulması ilə bağlı iddia qaldıra bilər

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 17:23
    Vuçiç Serbiyada investisiya layihəsinin pozulması ilə bağlı iddia qaldıra bilər

    Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Cared Kuşnerin Belqraddakı investisiya layihəsinin pozulmasında əli olan şəxslərə qarşı iddia qaldırmaq niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, Serbiya dövlət başçısı ölkə paytaxtında bombardmanlar zamanı dağıdılmış Baş Qərargah binasının ərazisindəki layihə ilə bağlı vəziyyəti şərh edərkən bu açıqlamanı verib.

    A.Vuçiçin sözlərinə görə, investisiyaların sarsıdılmasına şərait yaradan və Serbiyaya iqtisadi ziyan vurulmasına kömək edən polis, prokurorluq əməkdaşları və digər şəxslərə qarşı ittihamlar irəli sürüləcək. Serbiya Prezidenti vurğulayıb ki, baş verənləri investisiya layihəsini məhv etməyə yönəlmiş məqsədyönlü kampaniya hesab edir.

    O bildirib ki, Kuşnerin şirkətinin hotel tikintisi ilə bağlı razılaşmadan çıxması ölkəni ən azı 750 milyon avro həcmində investisiyadan məhrum edib: "Ümumi iqtisadi ziyan ən azı 1,5 milyard avro təşkil edir".

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Prokurorluğu ölkənin mədəniyyət naziri Nikola Selakoviçə qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı irəli sürüb. Səbəb Belqradın mərkəzindəki Baş Qərargah binalar kompleksinin mədəni irs statusundan məhrum edilməsi olub. Öz növbəsində Cared Kuşnerin şirkəti baş verən qalmaqal fonunda hotelin tikintisində iştirakdan imtina edib.

    Serbiya Aleksandr Vuçiç Cared Kuşner Belqrad
    Президент Сербии намерен подать уголовные иски из-за срыва инвестпроекта Кушнера

    Son xəbərlər

    18:02

    Nazirlik rəsmisi: "Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub"

    Fərdi
    17:58
    Foto

    TƏBİB-də əczaçılıq şirkətləri və aptek təşkilatları ilə dərman təminatı müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:57

    "Qarabağ"ın qış hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    17:50

    Avropa aviaşirkətinə məxsus təyyarə 35 ildə ilk dəfə Bağdada eniş edib

    Digər ölkələr
    17:46

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    17:41

    Eldar Əzizov: "Görülən yüksək səviyyəli işlərin nəticəsində Bakı "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunub"

    Fərdi
    17:40
    Foto

    Naxçıvanda külli miqdarda narkotik vasitə məhv edilib

    Hadisə
    17:39

    Almaniya Ukraynaya "Patriot" və "IRIS-T" HHM-in növbəti partiyasını verib

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Naxçıvanda "Texnoparkların təhsildə və iqtisadi inkişafda rolu" mövzusunda III Beynəlxalq Simpozium keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti