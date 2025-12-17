Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"
Minsk və Bakı arasında ticari-iqtisadi tərəfdaşlıq ardıcıl olaraq güclənməkdə davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, ikitərəfli əməkdaşlıqda sənaye kooperasiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Diplomat Gəncə Avtomobil Zavodunda sistemli işin davam etdiyini qeyd edib.
O bildirib ki, burada bu günə qədər təxminən 14 min Belarus traktoru istehsal olunub.
"Paralel olaraq müəssisədə yanğınsöndürmə-xilasetmə və kommunal texnikasının istehsalı həyata keçirilir", - D.Pineviç vurğulayıb.
