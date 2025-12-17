WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Dmitri Pineviç: "Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub"

    Biznes
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:54
    Dmitri Pineviç: Azərbaycanda indiyənədək 14 min Belarus traktoru istehsal olunub

    Minsk və Bakı arasında ticari-iqtisadi tərəfdaşlıq ardıcıl olaraq güclənməkdə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ikitərəfli əməkdaşlıqda sənaye kooperasiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Diplomat Gəncə Avtomobil Zavodunda sistemli işin davam etdiyini qeyd edib.

    O bildirib ki, burada bu günə qədər təxminən 14 min Belarus traktoru istehsal olunub.

    "Paralel olaraq müəssisədə yanğınsöndürmə-xilasetmə və kommunal texnikasının istehsalı həyata keçirilir", - D.Pineviç vurğulayıb.

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию
    Dmitry Pinevich: Belarus, Azerbaijan expanding industrial co-op

