Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию
Экономика
- 17 декабря, 2025
- 16:31
Торгово-экономическое партнерство между Минском и Баку продолжает последовательно укрепляться.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
По его словам, особое значение в двустороннем сотрудничестве имеет промышленная кооперация. Дипломат отметил продолжение системной работы на базе Гянджинского автомобильного завода, где на сегодняшний день произведено около 14 тыс. белорусских тракторов.
"Параллельно на предприятии осуществляется сборка пожарно-спасательной и коммунальной техники", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.
