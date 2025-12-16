Президент Сербии намерен подать уголовные иски из-за срыва инвестпроекта Кушнера

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении лично подать уголовные иски против всех, кто, по его словам, причастен к срыву инвестиционного проекта Джареда Кушнера в Белграде.

Как сообщает Report, об этом глава сербского государства заявил, комментируя ситуацию вокруг проекта на территории разрушенного в ходе бомбардировок здания Генштаба в столице страны.

По словам Вучича, обвинения будут предъявлены сотрудникам полиции, прокуратуры, и другим лицам, которые способствовали подрыву инвестиций и нанесли экономический ущерб Республике Сербия. Президент подчеркнул, что считает происходящее целенаправленной кампанией по уничтожению инвестиционного проекта.

Вучич также объявил о намерении инициировать изменения в законодательстве, чтобы Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (TOK) больше "не отвечала сама за себя". Он отметил, что в нынешней системе в случае подачи жалобы на сотрудников TOK решения фактически принимаются тем же органом, в отношении которого подается заявление.

"Мы не собираемся упразднять TOK, но эти лица должны нести ответственность перед законом, а не быть выведенными за его рамки", - заявил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что выход компании Кушнера из сделки по строительству отеля лишил страну инвестиций как минимум на 750 млн евро.

"Совокупный экономический ущерб <...> составляет не менее 1,5 млрд евро", - подчеркнул Вучич.

Ранее сообщалось, что TOK выдвинула обвинения против министра культуры страны Николы Селаковича по обвинению в злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов. Поводом стало лишение комплекса зданий Генштаба в центре Белграда статуса объекта культурного наследия. В свою очередь компания Кушнера отказалась от участия в строительстве отеля на фоне разгоревшегося скандала.