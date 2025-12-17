Naxçıvandakı bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkarlanıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 dekabr, 2025
    • 16:56
    Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı (MR) bir sıra abidələrdə qüsurlar aşkar edilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan MR Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə abidələrin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün məqsədilə muxtar respublika ərazisində yerləşən bir neçə abidəyə mütəxəssislər tərəfindən baxış keçirilib.

    Baxış zamanı növbəti illərdə bərpa və konservasiyası nəzərdə tutulan Hüseyn Cavidin məqbərəsi, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Təkeşiyi məscidi və Ordubad şəhərində yerləşən hamamın təbii və antropogen təsirlərdən yaranmış qüsurları aşkarlanaraq müvafiq akt tərtib edilib.

    Naxçıvan abidə akt

