    В Турции произошло массовое отравление

    В регионе
    • 07 декабря, 2025
    • 02:16
    В провинции Кайсери в Центральной Турции произошло массовое отравление.

    Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, в одной из фабрик состояние 30 рабочих внезапно ухудшилось после ужина.

    Всех доставили в больницу, где им диагностировали отравление. Предполагается, что рабочие отравились пловом. Их состояние в настоящее время оценивается как стабильное.

    По факту ведется расследование.

