В Турции произошло массовое отравление
В регионе
- 07 декабря, 2025
- 02:16
В провинции Кайсери в Центральной Турции произошло массовое отравление.
Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, в одной из фабрик состояние 30 рабочих внезапно ухудшилось после ужина.
Всех доставили в больницу, где им диагностировали отравление. Предполагается, что рабочие отравились пловом. Их состояние в настоящее время оценивается как стабильное.
По факту ведется расследование.
В Турции произошло массовое отравление
