В Турции произошло массовое отравление

В провинции Кайсери в Центральной Турции произошло массовое отравление.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, в одной из фабрик состояние 30 рабочих внезапно ухудшилось после ужина.

Всех доставили в больницу, где им диагностировали отравление. Предполагается, что рабочие отравились пловом. Их состояние в настоящее время оценивается как стабильное.

По факту ведется расследование.