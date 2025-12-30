В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате рейдов по нескольким адресам задержаны восемь членов группировки.

Отметим, что 29 декабря в провинции Ялова произошла перестрелка между членами ИГИЛ и силами безопасности, в результате которой погибли трое сотрудников полиции. Пять террористов были задержаны.