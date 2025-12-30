Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 30 декабря, 2025
    • 02:21
    В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ

    В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате рейдов по нескольким адресам задержаны восемь членов группировки.

    Отметим, что 29 декабря в провинции Ялова произошла перестрелка между членами ИГИЛ и силами безопасности, в результате которой погибли трое сотрудников полиции. Пять террористов были задержаны.

    Türkiyədə İŞİD qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat keçirilib

