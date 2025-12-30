В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ
В регионе
- 30 декабря, 2025
- 02:21
В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате рейдов по нескольким адресам задержаны восемь членов группировки.
Отметим, что 29 декабря в провинции Ялова произошла перестрелка между членами ИГИЛ и силами безопасности, в результате которой погибли трое сотрудников полиции. Пять террористов были задержаны.
Последние новости
02:59
"Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана ВлаховичаФутбол
02:30
Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 ТурцииДругие страны
02:21
В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛВ регионе
02:08
Трамп пригрозил главе ФРС США Пауэллу судебным искомДругие страны
01:44
AFP: Джордж Клуни и его семья получили французское гражданствоДругие страны
01:16
Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 годуДругие страны
00:52
Трамп выразил надежду, что Нетаньяху поладит с аш-ШарааДругие страны
00:20
Антикоррупционные органы подтвердили предъявление обвинения пяти украинским депутатамДругие страны
23:58