İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyədə İŞİD qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat keçirilib

    Region
    • 30 dekabr, 2025
    • 01:09
    Türkiyədə İŞİD qruplaşmasına qarşı növbəti əməliyyat keçirilib

    Türkiyənin Bursa vilayətind İŞİD terror qruplaşmasına qarşı əməliyyat keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, müxtəlif ünvanlarda keçirilən əməliyyatlar nəticəsində səkkiz qruplaşma üzvü saxlanılıb.

    Qeyd edək ki, dekabrın 29-da Yalova vilayətində İŞİD üzvləri ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında atışma baş verib, nəticədə üç polis əməkdaşı həlak olub. Beş terrorçu isə saxlanılıb.

    Türkiyə İŞİD əməliyyat Bursa

