Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 02:30
    Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

    Соединенные Штаты "очень серьезно" рассматривают возможность поставок истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Турции.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции по итогам их двусторонней встречи.

    "Мы очень серьезно думаем об этом", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон продавать самолеты F-35 Анкаре. Трамп также выразил уверенность в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни при каких обстоятельствах не применил бы эти истребители против Израиля. "Он никогда не использует их против Израиля", - убежден глава вашингтонской администрации.

    Переговоры президента США и главы израильского правительства прошли в поместье Трампа Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

    США Турция Дональд Трамп F-35
    Tramp: ABŞ "F-35" qırıcılarının Türkiyəyə satışı barədə ciddi şəkildə düşünür

    Последние новости

    02:59

    "Барселона" заинтересована в приобретении нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича

    Футбол
    02:30

    Трамп: США серьезно думают над поставками F-35 Турции

    Другие страны
    02:21

    В турецкой провинции Бурса проведена операция против террористической группировки ИГИЛ

    В регионе
    02:08

    Трамп пригрозил главе ФРС США Пауэллу судебным иском

    Другие страны
    01:44

    AFP: Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

    Другие страны
    01:16

    Украину включили в список стран, которые получат помощь США в 2026 году

    Другие страны
    00:52

    Трамп выразил надежду, что Нетаньяху поладит с аш-Шараа

    Другие страны
    00:20

    Антикоррупционные органы подтвердили предъявление обвинения пяти украинским депутатам

    Другие страны
    23:58

    Начались двусторонние переговоры Трампа и Нетаньяху во Флориде

    Другие
    Лента новостей