Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытаний

США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами.

Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

"Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими", - сказал он.

Хегсет подчеркнул, что США не хотят военной конфронтации с КНР.

"Военное министерство при Трампе исходит из здравого смысла. Такой подход заключается в <...> сдерживании Китая посредством силы, а не конфронтации", - подчеркнул глава Пентагона.