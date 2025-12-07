Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытаний

    Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытаний

    Другие страны
    07 декабря, 2025
    01:37
    Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытаний

    США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами.

    Как передает Report, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.

    "Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду <...>. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими", - сказал он.

    Хегсет подчеркнул, что США не хотят военной конфронтации с КНР.

    "Военное министерство при Трампе исходит из здравого смысла. Такой подход заключается в <...> сдерживании Китая посредством силы, а не конфронтации", - подчеркнул глава Пентагона.

