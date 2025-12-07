İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Pentaqon rəhbəri nüvə sınaqlarının davam etdiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 02:37
    Pentaqon rəhbəri nüvə sınaqlarının davam etdiriləcəyini açıqlayıb

    ABŞ öz nüvə triadasını modernləşdirəcək və digər ölkələrlə bərabər şəkildə nüvə sınaqları keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Pentaqon rəhbəri Pit Heqset Kaliforniya ştatında Ronald Reyqan adına Prezident Fondu tərəfindən təşkil olunan forumda çıxışı zamanı bəyan edib.

    "O zaman prezident Trampın da dediyi kimi, biz nüvə triadamızı modernləşdiririk. Biz nüvə silahı və nüvə başlıqlarının çatdırılma sistemlərinin sınaqlarını digər ölkələrlə bərabər aparacağıq", – deyə o bildirib.

    Heqset vurğulayıb ki, ABŞ Çinlə hərbi qarşıdurma istəmir.

    "Tramp dövründə Müdafiə Nazirliyi sağlam düşüncədən çıxış edir. Bu yanaşma Çini qarşıdurma ilə deyil, güc vasitəsilə cilovlamağa əsaslanır", – Pentaqon rəhbəri qeyd edib.

    Pentaqon ABŞ nüvə Yenilənmə
    Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытаний

    Son xəbərlər

    02:37

    Pentaqon rəhbəri nüvə sınaqlarının davam etdiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:11

    Türkiyədə fabrik işçiləri arasında kütləvi zəhərlənmə olub

    Region
    01:42
    Video

    "Təhrif olunmuş Azərbaycan hərb tarixinin gerçəkləri" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    01:13

    Kanadanın şimal-qərbində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    01:05

    "Axios": ABŞ həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı məcbur edir ki, güzəştə getsin

    Digər ölkələr
    00:46

    Ronaldu Trampa zəng edib

    Digər ölkələr
    00:38

    Merts: İsrail İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqından imtina etməlidir

    Digər ölkələr
    00:31

    Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edib

    Digər ölkələr
    00:16

    İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti