Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

Замминистра иностранных дел Турции Левент Гюмрюкчю встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий по вопросам мира, безопасности и обороны Шарло Фрайзом.

Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Турции в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в рамках НАТО, инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности, а также возможности сотрудничества с Турцией.