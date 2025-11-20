Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества
В регионе
- 20 ноября, 2025
- 23:46
Замминистра иностранных дел Турции Левент Гюмрюкчю встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий по вопросам мира, безопасности и обороны Шарло Фрайзом.
Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Турции в соцсети Х.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в рамках НАТО, инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности, а также возможности сотрудничества с Турцией.
Последние новости
00:57
Президент "Барселоны" назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрокаФутбол
00:28
Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модельАПК
00:05
Фото
Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палатыДругие
00:00
Мухаммед Мустафа: Газа и Западный берег – единое целое и основа для создания Палестинского государстваДругие страны
23:48
Министр: В селах Лачына осуществлена переоценка земельного потенциалаАПК
23:46
Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничестваВ регионе
23:39
Фото
Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от градаАПК
23:39
Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по УкраинеДругие страны
23:25