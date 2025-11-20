Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничества

    Замминистра иностранных дел Турции Левент Гюмрюкчю встретился с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий по вопросам мира, безопасности и обороны Шарло Фрайзом.

    Как сообщает Report, об этом сообщил МИД Турции в соцсети Х.

    Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в рамках НАТО, инициативы ЕС в сфере обороны и безопасности, а также возможности сотрудничества с Турцией.

    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

