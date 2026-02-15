Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в отношениях с США была достигнута "красная линия".

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

Стубб подчеркнул, что вопрос Гренландии удалось урегулировать, хотя дипломатия через публичное пространство иногда выходит из-под контроля.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что президент США Дональд Трамп все еще проявляет интерес к покупке Гренландии, несмотря на отказ от угроз захватить остров силой.

Стубб также отметил, что отношения Европы с США изменились из-за идеологических разногласий, в том числе выхода США из Парижского климатического соглашения и ряда международных организаций. При этом Вашингтон остается вовлеченным в мирный процесс по Украине, однако ключевой вопрос, по мнению Стубба, - готовность России принять возможное соглашение, и сейчас такая перспектива маловероятна.