Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 13:34
    Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута красная линия

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в отношениях с США была достигнута "красная линия".

    Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

    Стубб подчеркнул, что вопрос Гренландии удалось урегулировать, хотя дипломатия через публичное пространство иногда выходит из-под контроля.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что президент США Дональд Трамп все еще проявляет интерес к покупке Гренландии, несмотря на отказ от угроз захватить остров силой.

    Стубб также отметил, что отношения Европы с США изменились из-за идеологических разногласий, в том числе выхода США из Парижского климатического соглашения и ряда международных организаций. При этом Вашингтон остается вовлеченным в мирный процесс по Украине, однако ключевой вопрос, по мнению Стубба, - готовность России принять возможное соглашение, и сейчас такая перспектива маловероятна.

    Александр Стубб Финляндия США Гренландия российско-украинская война
    Finlandiya Prezidenti: ABŞ ilə münasibətlərdə "qırmızı xətt"ə çatılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:51

    СМИ: Экс-министр Галущенко задержан при попытке покинуть Украину

    Другие страны
    13:42

    В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

    В регионе
    13:34

    Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"

    Другие страны
    13:21

    Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террора

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

    Религия
    13:05

    Американские ученые научились "вживлять" идеи в сны

    Это интересно
    12:58

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток

    Другие страны
    12:43

    Каллас: Европа готова к диалогу с РФ при определенных гарантиях

    Другие страны
    12:27

    В Баку завтра воздух прогреется до 20 градусов тепла

    Экология
    Лента новостей