Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Американские ученые научились "вживлять" идеи в сны

    Это интересно
    • 15 февраля, 2026
    • 13:05
    Американские ученые научились вживлять идеи в сны

    Новое исследование нейробиологов из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, показало возможность направлять содержание сновидений.

    Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Neuroscience of Consciousness.

    Участники эксперимента, которым во время фазы быстрого сна (REM) проигрывали звуковые сигналы, связанные с нерешенными головоломками, чаще видели эти задачи во сне и в итоге решали их эффективнее.

    В исследовании использовалась техника целевой реактивации памяти (TMR). Участники пытались решить сложные головоломки, каждая из которых была связана с уникальным звуком. Затем, пока они спали в лаборатории, ученые отслеживали их мозговую активность и во время REM-сна проигрывали звуки, связанные с половиной нерешенных задач.

    В результате 75% участников сообщили о снах, включавших элементы этих головоломок. Пазлы, которые "приснились", были решены с гораздо более высокой частотой: 42% против 17% для тех, что не появлялись в сновидениях. У 12 из 20 участников сны чаще отсылали именно к тем головоломкам, на которые были звуковые подсказки.

    исследование
    Alimlər yuxuların məzmununu idarə etməyin yolunu tapıblar
    Ты - Король

    Последние новости

    13:51

    СМИ: Экс-министр Галущенко задержан при попытке покинуть Украину

    Другие страны
    13:42

    В России мужчина с ножом напал на прихожан церкви, есть пострадавшие

    В регионе
    13:34

    Президент Финляндии: В отношениях с США достигнута "красная линия"

    Другие страны
    13:21

    Зеленский: Украине нужно много ПВО, чтобы лишить Россию рычагов террора

    Другие страны
    13:07

    В Азербайджане продлен срок приема документов для совершения хаджа

    Религия
    13:05

    Американские ученые научились "вживлять" идеи в сны

    Это интересно
    12:58

    Американский авианосец USS Gerald R. Ford направляется на Ближний Восток

    Другие страны
    12:43

    Каллас: Европа готова к диалогу с РФ при определенных гарантиях

    Другие страны
    12:27

    В Баку завтра воздух прогреется до 20 градусов тепла

    Экология
    Лента новостей