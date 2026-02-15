Американские ученые научились "вживлять" идеи в сны

Новое исследование нейробиологов из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, показало возможность направлять содержание сновидений.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Neuroscience of Consciousness.

Участники эксперимента, которым во время фазы быстрого сна (REM) проигрывали звуковые сигналы, связанные с нерешенными головоломками, чаще видели эти задачи во сне и в итоге решали их эффективнее.

В исследовании использовалась техника целевой реактивации памяти (TMR). Участники пытались решить сложные головоломки, каждая из которых была связана с уникальным звуком. Затем, пока они спали в лаборатории, ученые отслеживали их мозговую активность и во время REM-сна проигрывали звуки, связанные с половиной нерешенных задач.

В результате 75% участников сообщили о снах, включавших элементы этих головоломок. Пазлы, которые "приснились", были решены с гораздо более высокой частотой: 42% против 17% для тех, что не появлялись в сновидениях. У 12 из 20 участников сны чаще отсылали именно к тем головоломкам, на которые были звуковые подсказки.